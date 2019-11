Instituto Dragão do Mar assume gestão do Centro de Formação Olímpica

Em parceria assinada com a Secretaria de Esporte e Juventude do Ceará (Sejuv), o Instituto Dragão do Mar passa a ser o responsável pela gestão do Centro de Formação Olímpica (CFO). O acordo foi publicado nesta segunda-feira (4) pelo Diário Oficial do Estado do Ceará.

O contrato está previsto até setembro de 2020, mas pode ser renovado ou ter prazo aumentado. Segundo o documento oficial, o objetivo do acordo é a execução de projetos de "promoção de conhecimentos e fazeres na área esportiva, fortalecendo na população atendida uma consciência cidadã, assim como apoiar a execução de programas, projetos e ações esportivas visando à formação de atletas e contribuindo para o acesso da população em geral às várias modalidades do esporte".

Construído próximo à Arena Castelão, o Centro de Formação Olímplica foi entregue pelo governo do Ceará em julho de 2018. Com área de 85.000 m², o espaço é multiuso e pode ser utilizado para a prática de até 26 modalidades esportivas. Em Fortaleza, o CFO é utilizado com frequência para sediar eventos culturais e esportivos.