Inscrições para 5ª edição da Corrida Vida estão abertas

Tradicionalmente em dezembro, o Diário do Nordeste realiza uma edição da Corrida Vida, que já é marca registrada no calendário oficial de corridas de rua de Fortaleza. A Corrida Vida, que já conquistou o coração dos amantes do esporte por todo o Brasil, mais uma vez proporcionará momentos únicos e especiais para todos os envolvidos em sua 5ª edição. E para 2019, as inscrições foram abertas hoje para o evento que acontecerá no dia 22 de dezembro, com largada e chegada no Cambeba.

A Corrida Vida, com o tema “Vamos todos, vamos juntos” encerra o calendário de provas de rua da capital cearense de 2019. O principal objetivo do evento é incentivar a população cearense a praticar atividades físicas saudáveis, integrando com as confraternizações de fim de ano.

A última corrida de rua do ano de Fortaleza terá largada às 6 horas da manhã, do Centro Administrativo do Estado do Ceará, o Cambeba. Os interessados podem ser inscrever para os percursos de 5 km e 10 km.

O organizador da prova, Fernando Elpídio, destacou a importância da Corrida Vida no calendário.

“A corrida vida é sempre esperada pois ela fecha o ano de provas dos atletas, que passam o ano todo treinando, participando das corridas. E a Corrida Vida é utilizada praticamente como confraternização, um agradecimento pelo ano”, explicou.

Em seguida, Elpídio informou que este ano a expectativa é de que 5 mil corredores participem, mil a mais em comparação ao ano passado. “A expectativa para este ano é a participação de 5 mil atletas. A prova se consolidou, e se no ano passado foram 4 mil atletas, este ano serão 5 mil. Largaremos do Cambeba, a arena do ano passado, mas com um percurso novo. Terão atrações tanto para o percurso, quanto para a entrega de kits”, informou.

As entregas dos kits para os participantes devidamente inscritos acontecerão nos dias 19, 20 e 21 de dezembro (local a definir).



Serviço

A Corrida Vida é uma realização do Diário do Nordeste, por meio do projeto Vida Saudável, com direção da Nova Letra Conteúdos Criativos.

A 5ª edição da prova, no dia 22 de dezembro, terá largada às 6 horas da manhã no Cambeba. As inscrições podem ser feitas no site: diariodonordeste.com.br/corridavida.