Inicia amanhã o Brasileiro de Rally Cross Country no Jalapão

Nesta sexta-feira, dia 7 de junho, será a largada para o Rally do Jalapão. A prova tem como base a cidade de Luis Eduardo Magalhães (BA), e é válida pelo campeonato brasileiro de rally cross country 2019 e também pelo Sertões Series. Estão inscritos 40UTV’s, 16 carros, 38 motos, 2 quadris. Destes, temos representando o Ceará Adhemar Pereia e André Bezerra, nas motos; Leonardo Beleza e Aníbal Feijó, Cléber Rosa, Paulo Aragão, André Beleza e Riamburgo Ximenes nos UTV’s. De todos eles, quem chega ao Rally do Jalapão com maiores chances de vitória é Ximenes. Atual líder do campeonato brasileiro depois da vitória no RN1500.

Mas além de concorrentes de peso como os campeões do Dakar Reinaldo Varela e Leandro Torres, o outro grande desafio de todos os competidores será o próprio Jalapão. Para que você possa dimensionar o que espera os competidores, considere o seguinte: em todas as vezes que o Jalapão esteve inserido como parte da rota dos Sertões, ele foi decisivo para o resultado. Imagine então um rally que acontece 100% nele. Vai ser um teste de resistência, técnica, equipamentos e performances. Para aqueles que sabem andar bem na areia é a oportunidade de mostrarem seu diferencial. Dificuldades: temperatura, piso e ajustes corretos para o que cada veículo vai encarar. Tanto que é campo fértil para desenvolvimento de veículos para a prova mais aguardada do ano, o Sertões.

“O Jalapão é um lugar maravilhoso, de natureza exuberante e extremamente exigente com nossos veículos. Em uma competição como está, me sinto no local perfeito para colocar à prova os veículos que desenvolvo e esse é o meu objetivo nesta etapa. Queremos vencer aqui, mas todos sabem que quem garantir a melhor performance nos próximos 3 dias estará apto entrar na briga pelo título do Sertões deste ano com excelentes chances de vitória”, explica Denisio Casarini, piloto experiente e dono de uma das maiores equipes off roads do Brasil, a Casarini, que é responsável por boa parte dos veículos mais competitivos da temporada.

Riamburgo Ximenes, que após um prólogo (tomada de tempo que define a posição de largada), será quarto UTV a entrar para a primeira especial desta sexta-feira, nos conta: “Vamos largar em uma posição estratégica, vide os tempos muito próximos que o prólogo nos mostrou. Estou com um UTV novo, bem preparado para encarar os próximos dias com 95% de terreno totalmente inéditos para o rally brasileiro. Conhecemos muito pouco do que o Jalapão tem a nos oferecer, um deserto verde e arenoso, com trechos de areiões e serras sem igual no Brasil. Minhas expectativas nunca estiveram tão altas para os desafios que uma prova totalmente dentro dele tem a oferecer”.

Nesta sexta-feira, o rally sai de Luis eduardo Magalhães, na BA, rumo a Divinópolis, no TO. Serão 253 kms totais, dos quais 161 de trecho cronometrado. E isso é só o 1º dia!