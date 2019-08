Ingressos para Ceará e Flamengo neste domingo (25) estão esgotados

O Ceará divulgou nesta quinta-feira (22) que os ingressos para o confronto contra o Flamengo neste domingo (25), às 19h, na Arena Castelão, estão esgotados. Foram 50 mil bilhetes disponibilizados para as duas torcidas, chegando na capacidade máxima do estádio. A partida deve ser o maior público do futebol cearense em 2019.

A partida pode garantir a maior renda da história do futebol no Estado, superando a marca de maior do duelo entre Fortaleza e Brasil de Pelotas, na Série C de 2015, que teve renda bruta de R$ 2.528.585,00.

Apesar da boa fase do time de Jorge Jesus, que venceu o Internacional nas quartas de final da Libertadores nesta quinta-feira (22), o Alvinegro de Porangabuçu já mostrou que pode surpreender o atual vice-líder da competição. Na temporada passada, o Vovô derrotou o rubro-negro por 1 a 0 em pleno Maracanã, na 22ª rodada do Brasileirão.

Para o confronto deste domingo (25), o Ceará não conta com o zagueiro Luiz Otávio, que se lesionou contra o São Paulo no último jogo.