Ingressos para Ceará e Botafogo estão esgotados em dois setores

Os setores cadeira inferior norte e cadeira inferior central já estão esgotados para a partida entre Ceará e Botafogo. O número prévio de ingressos vendidos ainda não foi divulgado pelo clube cearense. No total, 33.800 ingressos foram disponibilizados à venda para as duas torcidas, de acordo com o documento que informa o plano de ação para a partida.

Jogando novamente em casa após duas rodadas, o Alvinegro de Porangabuçu tem expectativa de casa cheia. A principal missão da equipe de Enderson Moreira é superar sequência de quatro jogos sem vitórias. O embate marca o fim do primeiro turno para ambos os clubes.

Na retrospectiva do confronto, o Vovô não vence o Botafogo no Castelão desde 1975. Porém, a última vitória no duelo foi do Alvinegro cearense, em 2015, por 1 a 0. Em histórico mais recente, o duelo é marcado pelo equilíbrio, os últimos dois confrontos pela Série A do Brasileirão terminaram em 0 a 0.

Ceará e Botafogo se enfrentam neste sábado (14), às 21 horas, na Arena Castelão. O Diário do Nordeste acompanha a partida em tempo real.