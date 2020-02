Independiente encara jogo contra o Fortaleza como o mais importante do semestre, garante treinador

Chegou a semana que todos os torcedores do Fortaleza esperavam. Nesta quinta-feira (27), o Tricolor enfrentará o Independiente, na Arena Castelão, em partida que definirá quem avança à 2ª fase da Copa Sul-Americana. Se o jogo é extremamente importante ao Tricolor, para o Rojo não é diferente, não à toa que o time argentino considera este jogo como o mais importante do semestre.

Quem fez tal afirmação foi Lucas Pusineri, treinador da equipe. "Será o jogo mais importante do semestre", declarou Pusineri, em trecho retirado do jornal argentino Olé.

O confronto ganha dimensão ainda maior pelo momento da equipe argentina, que não é nada bom. No último domingo, o Independiente perdeu por 1 a 0 para o Gimnasia e o resultado tirou a possibilidade do time conseguir classificação para uma competição internacional em 2021 pelo Campeonato Argentino.

Somando isto com a possível saída de jogadores e com as dívidas somadas por pendências no pagamento de atletas e débitos em transações acima da margem permitida pelo orçamento da equipe, a crise está instalada. A continuidade na Sul-Americana é vista como a única chance para fazer o time reverter este momento.

"É o jogo em que temos que começar a levantar a cabeça. Entramos em um momento de crise, do qual temos que sair", destacou Pusineri.

As duas equipes se enfrentam às 21h30min da próxima quinta-feira (27), na Arena Castelão. Como o time argentino venceu o jogo de ida por 1 a 0, o Fortlaeza precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar. Vitória cearense por 1 a 0 leva aos pênaltis, enquanto qualquer outro triunfo por um gol de diferença (2x1, 3x2, 4x3, por exemplo) dá a vaga aos Rojos.