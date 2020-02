Independiente divulga relacionados para o jogo com o Fortaleza; veja lista

O Indepediente divulgou a lista dos relacionados para o jogo contra o Fortaleza na quinta-feira (27), às 21h30, na Arena Castelão, pela Copa Sul-Americana. Dentre os 23 convocados, o time confirmou que o zagueiro Alan Franco, titular do técnico Lucas Pusineri, viaja ao Brasil e deve entrar em campo.

Na última semana, o defensor solicitou o desligamento do clube e foi afastado dos treinamentos. A motivação era uma proposta de US$ 3 milhões do Los Angeles Galaxy, que avançou às vésperas do jogo.

A baixa da comissão técnica então fica com o meia Benítez, também titular dos Rojos. O jogador, formado na base da equipe, está sendo emprestado ao Vasco com opção de comprar para facilitar os gastos salariais da instituição. Sem foco na Sul-Americana, foi liberado e chega ao Rio de Janeiro até sexta (24). Outro desfalque é o lateral esquerdo Sánchez Miño, expulso no jogo de ida.

Antes do duelo, a delegação argentina ainda realiza treino na quarta (26), às 17 horas, no CT do Ceará, em Porangabuçu. Na primeira partida, em Avellaneda, o time venceu por 1 a 0 - se classifica à 2ª fase com um novo empate ou derrota por um gol de diferença. Caso o revés seja pelo mesmo placar, o confronto será decidido nos pênaltis.

Lista de relacionados