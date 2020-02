Independiente desembarca em Fortaleza na terça-feira e treinará em solo cearense antes do jogo

O Independiente já definiu a logística para a viagem ao Brasil visando o jogo contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira (27). A delegação argentina tem desembarque na capital cearense previsto para a noite de terça-feira (25), cerca de 48 horas antes da partida.

A intenção da comissão técnica argentina em chegar com esta antecedência é para que haja tempo hábil para ainda realizar um treinamento em solo cearense antes do jogo decisivo.

Tal atividade ocorrerá na tarde de quarta-feira (26), e deverá ser realizada em Porangabuçu, na sede do Ceará, rival do Tricolor. O treino servirá para o técnico Lucas Pusineri definir a equipe que entrará em campo no dia seguinte.

Certo é que o comandante argentino realizará mudanças no Rojo, tendo em vista que não poderá contar com o lateral-esquerdo Sánchez Miño (expulso), o zagueiro Alan Franco (vendido aos Los Angeles Galaxy) e o meia Martín Benítez (está sendo negociado com o Vasco).