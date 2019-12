Independiente cumprimenta Fortaleza nas redes sociais, oponente na 'Sula'; Leão responde: "Até logo"

Fortaleza e Independiente já fizeram seu primeiro contato antes da 1ª fase na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (18), após o sorteio dos confrontos da competição internacional, o time inglês mandou um recado para o Tricolor cearense nas redes sociais: "Nos vemos no Libertadores de América! Depois, no Brasil". Em seguida, o Leão do Pici respondeu: "Certamente teremos grandes festas de duas grandes torcidas. A Sul-Americana agradece. Até logo".

A 1ª partida deve ocorrer ou dia 5 ou dia 12 de fevereiro, com o "Rei de Copas" como mandante. Será o primeiro jogo de uma equipe cearense fora do país por um torneio oficial.