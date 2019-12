Independiente, adversário do Fortaleza na "Sula", anuncia novo técnico

O Independiente confirmou nesta segunda-feira (23) seu novo treinador para 2020: Lucas Pusineri, ex-meia do clube. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do Rojo. Com 43 anos de idade, Pusineri já treinou Cucuta e Deportivo Cali, ambos da Colômbia.

O técnico deve estrear contra o River Plate dia 19 de janeiro, pelo Campeonato Argentino. Ele chega para substituir Fernando Beron, que comandou o clube de forma interina nos últimos 6 jogos.

Pusineri passou pelo Independiente 3 vezes, disputando 147 jogos e marcando 19 gols. Em 2002, foi campeão da 1ª divisão nacional pelo Rojo. Além dele, atuou por Almagro, San Lorenzo, River Plate e Platense.

Oponente do Fortaleza na Copa Sul-Americana, Pusineri encara a equipe cearense no jogo de ida no estádio Libertadores de América às 21h30 do dia 13/02 (quinta-feira) .