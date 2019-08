Impasses travam saída para Espanha e deixam Neymar perto de permanecer no PSG

A uma semana do encerramento da janela internacional de transferências, o Paris Saint-Germain já arma o cenário para o "fico" de Neymar. O clube francês tem postura intransigente em negociações com o Barcelona e não cedeu a pressão criada pelo entorno do brasileiro até o momento. De nada adiantou a ausência do camisa 10 no Parque dos Príncipes, na goleada do PSG por 4 a 0 contra o Toulouse, se ainda há impasses longe de serem solucionados para a sua venda.

O PSG segue firme na postura de que só a quantia de 222 milhões de euros paga por sua contratação há dois anos é capaz de validar uma transferência. O problema é que, para isso, a vinda de um substituto de classe A do futebol mundial é considerada vital. Neste aspecto, a negociação com Paulo Dybala, da Juventus, ainda em andamento, precisaria ser assegurada nos próximos dias. Sem ter dinheiro para a operação, o Barcelona teve propostas de empréstimos recusadas. Desacreditando em um acordo com o PSG, o clube ainda emprestou Philippe Coutinho ao Bayern de Munique e agora encara a resistência de Dembélé de ser incluído em uma oferta final ao clube francês.

Neymar segue empenhado na ideia de atuar por outro clube, seja ele o Barcelona ou o Real Madrid, que também tem conversas com o PSG e cria a expectativa no próprio jogador de fazer uma volumosa oferta nos dias finais de mercado aberto. Mas aos próximos, ele já admite a possibilidade de ficar no clube francês. Algo que era inimaginável quando tomou a decisão de saída no fim de maio.

No duelo contra o Toulouse, nada de manifestações da torcida do PSG contra Neymar. No Parque dos Príncipes. A sensação criada há duas semanas de fim de ciclo, com xingamentos e cartazes ofensivos ao brasileiro, era de que a transferência seria concretizada. Com o passar do tempo, o cenário foi sendo modificado. O PSG chegou a afastar Neymar de treinamentos do grupo enquanto conduzia negociações com o Barcelona. Só que, na semana passada, ele realizou todas as atividades do grupo, sendo que na manhã deste domingo (25) participou até de treino tático com o time- é uma prática do treinador Thomas Tuchel realizar treinamentos em dias de jogo em Paris.

Na última entrevista concedida sobre o caso Neymar, o diretor do PSG, Leonardo, se referiu ao brasileiro como um "bom menino" e disse que ainda tratava de negociar sua saída. O entorno do jogador, no entanto, jamais viu o Barcelona próximo de um acordo. Antes do encerramento da janela internacional de transferências, o PSG ainda atua outra vez pelo Campeonato Francês. A partida será contra o Metz, sexta-feira (30), fora de casa.

"Nosso objetivo é o de encontrar solução o mais rápido possível para o caso do Neymar. Infelizmente não está claro ainda. Nós vamos tentar fazer ele jogar na sexta feira, mas não temos essa garantia", disse o treinador Thomas Tuchel após o duelo contra o Toulouse.