III Corrida do Humor agita o Município de Maranguape neste domingo (14)

Acontece neste domingo (14), em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, a III edição da Corrida do Humor. A prova, com categorias masculina e feminina, homenageia o consagrado humorista cearense Chico Anysio, que nasceu no referido município e faleceu em março de 2012, aos 80 anos.

A prova tem largada programada para 6h30, na Rua Chico Amador, no Bairro Parque das Rosas, em frente a Casa do Chico Anysio. O percurso total é de 5km e conta com balizamento, instruções de staffs e sinalização específica e pontos de hidratação.

Os três primeiros colocados da prova receberão premiações, assim como as três melhores fantasias, obedecendo os critérios de criatividade, inovação e beleza. Todos os participantes inscritos na prova receberão medalhas ao fim da corrida.