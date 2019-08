II Meia Maratona de Jeri une esporte e turismo em cenário paradisíaco

Aliar esporte e lazer em um ambiente paradisíaco. Essa é a proposta da II Meia Maratona de Jeri, que acontece em 21 de setembro, em Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, um dos destinos brasileiros mais procurados pelos turistas, conhecido por ter o mais encantador pôr do sol do país. Organizada pela Noblu Sports – Marketing Esportivo, com apoio da Secretaria de Turismo e o Governo do Ceará, a prova conta com duas modalidades, 21K (21 quilômetros) e 10K (10 quilômetros). Para que os atletas apreciem o entardecer espetacular de Jericoacoara, a largada será às 15h, na Avenida Beira Mar. “Quem viaja com o objetivo de participar de corridas, busca por competições de qualidade. Por isso, além de ser bem organizado, o evento deve privilegiar o local em que será realizado”, comenta Guto D’Ottaviano, sócio proprietário da Noblu.

Acompanhando a tendência do turismo esportivo, a expectativa é de que cerca mil amantes do esporte e da natureza participem da segunda edição do evento. Para D’Ottaviano, a Meia Maratona de Jeri é a junção da paixão pela prática esportiva e pela natureza. “Jericoacoara já é mundialmente conhecida como o paraíso dos esportes aquáticos por suas condições climáticas. Agora, os corredores também têm a oportunidade de se aventurar nas dunas e praias da região, enquanto desfrutam de todo o visual paradisíaco e de beleza natural que só Jeri oferece”, ressalta o empresário que vem idealizando, criando e realizando entretenimento esportivo nas mais diversas modalidades, há mais de 15 anos.

As inscrições são limitadas a mil atletas e devem ser feitas até 19 de setembro, exclusivamente, pelo site www.meiamaratonadejeri.com.br. Todos os inscritos receberão um kit com camiseta de alta performance, numeração de peito, chip de cronometragem, bag ecológica, viseira, medalha de participação, além de hidratação, café da tarde e tendas para relaxar ao final da corrida. A entrega dos kits acontecerá no dia 21 de setembro em local a ser divulgado no Instagram @noblusports e no site https://noblu.com.br/.

A II Meia Maratona de Jeri conta com a parceria do Diário do Nordeste.

SERVIÇO

Meia Maratona de Jericoacoara

Data: 21 de setembro/2019

Largada: 15h

Local: Avenida Beira Mar, s/n – Jijoca de Jericoacoara - CE

Valores

10 Km – R$ 120,00

21 Km – R$ 150,00

Inscrições: www.meiamaratonadejeri.com.br