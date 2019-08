Idosos do Lar Torres de Melo entrarão em campo com os jogadores do Fortaleza

Um grupo de torcedores idosos do Fortaleza, que vivem no Lar Torres de Melo, poderão realizar o sonho de conhecer a Arena Castelão neste domingo (1º), durante um jogo do clube do coração. Contra o Goiás, às 16 horas, eles irão entrar em campo junto dos jogadores do Tricolor do Pici antes da bola rolar.

A iniciativa é da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará (OAB-CE), através da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa. O objetivo é promover a campanha “Respeito é para todas as idades”, que discute a violência contra pessoas da terceira idade.

De acordo com o presidente da comissão da OAB-CE, Raphael Castelo Branco, os idosos serão transportados até a Arena e assistirão a partida no camarote do estádio. “Também estamos viabilizando com o time a possibilidade de os idosos serem recebidos pelos jogadores no vestiário, antes da partida. Esse será um momento muito especial, que ficará marcado pelo resto da vida desses idosos. Nós já efetivamos uma ação similar em outro momento, com o Ceará Sporting Club e foi uma grande celebração. A gente acredita que por meio dessa ação, com o estádio lotado, possamos promover a questão do envelhecimento, da não violência e de como o esporte une e transforma”, explicou.

A partida será válida pela 17ª rodada da Série A do Brasileiro. O Sistema Verdes Mares transmite a partida ao vivo através da Rádio Verdes Mares e, em tempo real, no Diário do Nordeste e GloboEsporte.com/ce.