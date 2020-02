Ídolos do Fortaleza, Clodoaldo e Rinaldo desejam sorte ao clube antes da viagem para a Argentina

A delegação do Fortaleza embarca nesta terça-feira (11) para a Argentina, onde encara o Independiente-ARG pela estreia na Copa Sul-Americana. O voo ocorre às 20 horas, com saída do Aeroporto de Fortaleza, mas uma parte da delegação já está presente no saguão. Dentre os convidados ilustres pela diretoria tricolor, o ex-jogador Rinaldo viaja com o grupo de atletas no voo fretado. Conhecido como 'Homem-Raio', o agora funcionário do time afirmou que o Leão costuma crescer nos grandes desafios.

"Para mim é motivo de muito orgulho fazer parte dessa delegação e prestigiar o Fortaleza. A torcida está lá e esperamos que os jogadores possam fazer um grande jogo e para buscar o resultado. É nesse momento, que muitos não acreditam, que o Fortaleza cresce e busca o resultado. Os jogadores que estão preparados", afirmou.

Ídolo tricolor, Rinaldo é o 4º maior artilheiro do clube com 108 gols. Aos 44 anos, o ex-atacante vai embarcar ao lado de outro personagem da história do Fortaleza: Clodoaldo. No rol dos goleadores, é o 3º, tendo balançado as redes em 128 oportunidades. Enquanto aguarda o restante da delegação, o 'baixinho' vibrou ao relembrar que é o primeiro jogo fora do país da equipe cearense.

"É um jogo importante, os jogadores mercem ter essa oportunidade de jogar na Sul-Americana. Espero que possam fazer um grande resultado", declarou.

A comissão técnica e os atletas do Fortaleza deixaram a sede do clube, no Pici, às 17h30. A torcida prepara uma recepção calorosa para a delegação, com uso de sinalizadores acompanhando o ônibus que transporta o grupo até o aeroporto. A partida de ida ocorre na quinta (13), às 21h30, no Libertadores de América.