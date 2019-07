Ídolo do Manchester United, Evra anuncia aposentadoria e diz que quer ser técnico

Ídolo do Manchester United e com passagens por outros grandes clubes da Europa e pela seleção da França, o lateral-esquerdo Patrice Evra, de 38 anos, anunciou, nesta segunda-feira (29), em uma entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a sua aposentadoria como jogador profissional. E já tem os seus planos para o futuro: ser treinador.

"Minha carreira de jogador acabou oficialmente. Eu comecei a me preparar para a Graduação de Técnico da Uefa B em 2013. Agora, eu quero terminá-la e passar depois para a Graduação da Uefa A. Em um ano e meio, se tudo der certo, eu estarei preparado para dirigir uma equipe", afirmou Evra, que estava há um ano sem jogar depois do término do contrato que tinha com o West Ham, da Inglaterra.

O lateral-esquerdo lembrou uma profecia de seu ex-técnico no Manchester United, o lendário Sir Alex Ferguson. "Ele previu que dois de seus jogadores se tornariam técnicos de alto nível: Ryan Giggs (atual técnico da seleção do País de Gales) e Pat Evra", completou o jogador, falando de si na terceira pessoa. "Considero Sir Alex como um pai. Me aceitou como sou, às vezes um líder, às vezes arrogante", reconheceu.

Depois de passar pelas categorias de base do Paris Saint-Germain, Evra jogou no Monza, Nice, Monaco, Manchester United, Juventus, Olympique de Marselha e West Ham. O francês encerra assim uma carreira de sucesso como jogador, na qual conquistou cinco títulos do Campeonato Inglês, dois da Copa da Liga Inglesa, dois do Campeonato Italiano (com a equipe de Turim) e a Liga dos Campeões da Europa em 2008 com o Manchester United.

O ex-jogador da seleção francesa passou por uma polêmica recentemente. Foi investigado por "injúrias de caráter homofóbico" em abril passado por declarações nas redes sociais contra o PSG, seus torcedores e o ex-jogador Jérôme Rothen, após a eliminação do time parisiense nas oitavas de final da Champions League diante do Manchester United.