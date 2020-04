Ídolo do Liverpool, Kenny Dalglish testa positivo para a covid-19

Atleta do Liverpool de 1977 a 1990, time no qual ganhou seis títulos do Campeonato Inglês e três da Liga dos Campeões, o escocês Kenny Dalglish, de 69 anos, testou positivo para o novo coronavírus. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (10) pela família do ex-jogador e técnico.

Dalglish foi hospitalizado na quarta passada por causa de uma infecção e passou a ser tratado com antibióticos intravenosos. Submetido a testes, foi diagnosticado com a covid-19, mas não apresenta sintomas da doença.

Antes de dar entrada ao hospital, Dalglish estava em quarentena com a família e recomendou que todos seguissem as orientações governamentais.

Dalglish também aproveitou a oportunidade para agradecer "à brilhante equipe de médicos, cuja dedicação, coragem e sacrifício devem ser o foco da atenção da nação neste momento extraordinário".

Pela seleção escocesa, Dalglish jogou 102 vezes e marcou 30 gols entre os anos de 1971 a 1986. O meio-campista esteve em campo contra o Brasil nas Copas de 1974 (0 a 0) e 1982 (4 a 1 para a seleção brasileira).