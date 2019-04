Ídolo do Fortaleza, Mirandinha comenta sobre o Clássico-Rei: "É sempre uma incógnita"

Ceará e Fortaleza já protagonizaram grandes clássicos ao longo de suas histórias. Em meio a tantos confrontos, um ídolo antigo falou sobre as chances de cada um na decisão de amanhã: Mirandinha.

Francisco Ernandi Lima da Silva, ou Mirandinha, foi campeão cearense como jogador em 1991, e técnico do Leão no tricampeonato estadual de 2009. Nascido na Aerolândia, bairro de Fortaleza, o ex-atacante falou sobre a expectativa para a final do Campeonato Cearense, neste domingo (21), na Arena Castelão. O Ceará precisa igualar o placar do jogo de ida (2 a 0) para levar o título.

"É sempre uma incógnita. Qualquer resultado é normal. Fortaleza jamais deve entrar pensando que já ganhou. Acho que tudo pode acontecer. Não podemos duvidar do Ceará", disse Mirandinha.

Ceará no cenário nacional

2019 será um dos maiores anos da história do futebol cearense, com seus maiores clubes na elite nacional. Mirandinha falou sobre a fase atual do estado do Ceará no esporte.

"Enquanto muitos ficam nessa de torcer um contra o outro, eu fui a favor dos dois estarem por cima. Mas não basta só isso. Tem que ter elenco competetente. Não pode ficar na gangorra, indo da A pra B, pra C".

O ex-atacante comemora o momento do Leão do Pici, e admite que acha difícil o técnico Rogério Ceni continuar na equipe após as constantes sondagens de outros clubes no Brasil.

"É digno da grandeza do Fortaleza. Uma torcida que enche o campo. Tenho certeza que vai voltar a fazer frente ao Ceará".

"Acho difícil o Ceni continuar. Ele fez um grande trabalho. A carreira dele no Fortaleza foi um trampolim. Um cara competente. Dificilmente o Fortaleza segura ele", concluiu.

Mirandinha atuando com a camisa tricolor pelo Cearense de 1991 Foto: Divulgação

Sucesso internacional

Revelado pelo Ferroviário, Mirandinha também foi ídolo no Palmeiras, onde marcou 61 gols em 140 partidas. Com o destaque, foi convocado para a Seleção Brasileira. Sua estreia foi contra a Inglaterra, com mais de 90 mil pessoas no estádio de Wembley, em 1987. No amistoso, Mirandinha marcou seu primeiro gol com a amarelinha.

Após as chances com o time canarinho, Mirandinha se tornou o primeiro brasileiro a jogar na Inglaterra, pelo Newcastle. A partir de 1996, seguiu a carreira de treinador.