Ídolo coral, ex-jogador Mano morre na madrugada desta quarta-feira (7)

Um dos maiores ídolos corais, o ex-atleta Dionísio Muniz Trajano, conhecido como Mano, faleceu na madrugada desta quarta-feira (7). Pelo Ferroviário, disputou 99 partidas, marcou 19 gols e foi campeão cearense nos anos de 1968 e 1970.

Através das redes sociais, o clube prestou condolências em nome da diretoria executiva, conselho deliberativo, comissão técnica, jogadores e funcionários. O corpo está sendo velado na Funerária Jardim do Éden (rua Rodrigues Junior, 884 – Centro, próximo ao Banco Central), com missa de corpo presente às 11 horas. O enterro será às 15 horas, no Cemitério Jardim do Éden, em Pacatuba.

O ex-meia também foi campeão com o Ferrão da Taça Estado do Ceará, realizada em 1969 - totalizando três títulos. Em visita ao CT Elzir Cabral, na Barra do Ceará, ano passado, Mano doou as faixas de campeão estadual à diretoria do Ferroviário, sendo uma assinada pelo "Rei" Pelé, quando o Santos foi convidado para um amistoso no estádio Presidente Vargas, em 1968.