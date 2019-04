Ídolo alvinegro, Edmar acredita no Vovô contra o Fortaleza: "O Ceará tem condição de dar o troco"

Campeão sete vezes do Campeonato Cearense em 10 anos, o ex-jogador e ídolo do Ceará, Edmar Araújo, relembrou o título de 1975 sobre o Fortaleza e afirmou acreditar que o Vovô tem condições de conquistar a taça do Estadual deste ano.

"Quando vi o resultado, me lembrei de 1975. Jogamos pelo empate e perdemos a primeira partida por 2 a 0. Todos falavam que já havíamos perdido o título", relembrou Edmar. "O que nos levantou naquela época foi quando nos lembramos dos dois campeonatos que perdemos para o Fortaleza em 73 e 74. Então os jogadores se uniram para conversar e falamos que seria vergonhoso perder novamente".

No jogo de volta, o Alvinegro de Porangabuçu devolveu o placar de 2 a 0, com gols de Zé Eduardo e Da Costa, e se sagrou campeão do Campeonato Cearense de 1975. "Fomos até Canindé de carro para pagar promessa como agradecimento ao título", contou.

Coincidência ou não, assim como aconteceu há 44 anos, o Ceará, que jogava pelo empate, foi derrotado na primeira partida por 2 a 0 pelo seu rival Fortaleza. Agora, para levantar a taça de campeão Estadual no domingo (21) e fazer a festa de sua torcida, o Vovô precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença.

"O Ceará tem condição de dar o troco no Fortaleza", afirmou o ídolo de Porangabuçu.

Edmar atuou com a camisa alvinegra em 582 oportunidades Foto: Erika Fonseca

Lembranças do passado

Em 10 anos, Edmar conquistou sete títulos do Cearense com a camisa alvinegra. Ao todo, esteve em campo em 591 partidas e marcou 58 gols, sendo 18 de pênaltis, e foi expulso somente uma única vez.

"Eu não fui um craque, mas posso bater no peito e dizer que era um bom marcador. Ganhei mais clássicos do que perdi", comentou o ex-volante.

Opinião sobre Lisca

Para o maior volante da história do clube, o atual técnico do Vovô é digno de confiança, mas que sua falha foi ter entrado com os suplentes diante do Náutico, na quarta de final da Copa do Nordeste. No duelo, que aconteceu na Arena Castelão, o Alvinegro acabou sendo eliminado da competição após ser derrotado por 2 a 0 para a equipe pernambucana.

"O errado dele foi ter entrado com o time reserva contra o Náutico. Se o Ceará tivesse jogado com o time titular, teria ganhado de dois ou três a zero", opinou. "Ele é batalhador, incentiva torcida e jogadores, já está trabalhando com o grupo há um tempo. O Lisca não é mau treinador".

Ceará e Fortaleza se enfrentam no próximo domingo (21), às 16h, na Arena Castelão, pelo segundo e último jogo da final do Campeonato Cearense. Para se sagrar tricampeão estadual, o Vovô precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso contrário, o Leão leva o troféu.