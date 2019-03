I Corrida Heróis do Coração reúne 150 crianças em Fortaleza

Com o intuito de divulgar as doenças cardíacas congênitas, mais de 150 crianças, entre 4 e 12 anos, participaram da I Corrida Heróis do Coração nesta terça-feira (19). O evento foi organizado pelo Instituto Incor Criança, na quadra do Colégio Santo Inácio, em Fortaleza.

Além de praticar exercício físico, os pequenos estiveram envolvidos com gincanas e ganharam pipoca. Para os adultos, a atividade começou antes, com a realização da meia-maratona do Davi, uma prova organizada pelo corredor Edgy Paiva em homenagem ao filho, que precisou de uma cirurgia corretiva no coração aos cinco meses de vida.

“Com sete dias de nascido, descobri que o Davi tinha uma cardiopatia congênita, então a gente iniciou uma campanha para o tratamento. Nesta edição, a ideia foi fazer a maratona junto com uma prova para crianças. É uma prova filantrópica em formato de treino, o arrecadado vai para o Incor Criança, que é beneficente”, declarou.

Crianças foram divididas por idade durante a prova Foto: José Leomar

Apoio

Fundado em 2003 e mantido através de doações, o Instituto Incor Criança atende 800 crianças cardiopatas por mês, além de prestar assistência médica para mais de 10 mil famílias no Ceará com exames especializados, a exemplo de ecocardiograma e eletrocardiograma.

Para contribuir com o projeto, basta efetuar uma doação com os seguintes dados: Banco do Brasil - Agência 8076-4 / Conta 5873-4. O grupo também recebe voluntários para prestar atendimento através do site.