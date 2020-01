Horizonte é o primeiro rebaixado do Campeonato Cearense 2020

O Horizonte é o primeiro rebaixado do Campeonato Cearense de 2020. Na lanterna da competição, com um ponto, o Galo do Tabuleiro perdeu para o Floresta por 4 a 1 nesta quarta (22), pela 6ª rodada do Estadual, e não tem mais chance de permanecer na elite nacional.

O duelo era decisivo porque o Verdão da Vila Manoel Sátiro ocupava a vice-lanterna, com dois pontos. Como resta apenas uma partida para o encerramento da 1ª fase, que rebaixa duas equipes, o time comandado por Roberto Carlos não pode mais ultrapassar o rival.

Na próxima rodada, o Horizonte enfrenta o Pacajus, sábado (22), às 16 horas, no Ronaldão. Na mesma data e horário, o Floresta tem pela frente o Guarany de Sobral, no estádio Elzir Cabral.

O jogo

Rômulo marcou duas vezes para o Floresta Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta

Com a necessidade do resultado para as duas equipes, o 1º tempo no estádio Domingão até foi equilibrado. Aos 27, o centroavante Rômulo inaugurou o marcador para o Floresta, enquanto o Horizonte deixou tudo igual aos 46, com Desailly.

O cenário, no entanto, foi revertido na última etapa. No retorno do intervalo, a equipe de Luan Carlos adiantou as linhas, apresentou novo ímpeto e logo desempatou: aos 2, com Renê. Com maior pressão, o Floresta chegou ao 3º gol apenas cinco minutos depois, dessa vez com Caio Acaraú.

E o autor do primeiro gol fechou o placar. Aos 14, de pênalti, Rômulo completou o 4 a 1. O triunfo foi o primeiro do Verdão na competição, trazendo respiro para a equipe, que segue no Z-4.