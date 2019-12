Horizonte bate Pires Ferreira e é bicampeão da Taça TV Diário de Futsal

O Horizonte é campeão da Taça TV Diário de Futsal. O Galo do Tabuleiro venceu o Pires Ferreira por 3 a 2 no Ginásio José Nilton Osterne, em Limoeiro do Norte. Esta foi a 3º edição da Taça TV Diário de Futsal, fechando o calendário do futsal cearense, passando por 4 municípios diferentes.

Nas semifinais, disputadas neste sábado (14) o Pires Ferreira empatou em 4 a 4 com o Limoeiro do Norte no tempo normal e em 1 a 1 na prorrogação, resultado que classificou o Pires à decisão. Já o Horizonte bateu o Camocim por 2 a 0.

O Pires começou melhor no jogo, abrindo placar logo aos 14 minutos com Bob, camisa 9, após saída ruim do goleiro do Horizonte. No minuto seguinte, Jamerson Erick, capitão e camisa 14, igualou o marcador.

Porém, a equipe do Pires Ferreira iniciou a etapa final com a mesa pressão, passando à frente novamente com Bob, aos 17. O Horizonte então se lançou ao ataque, parando na boa marcação do adversário, até que Chiquinho, camisa 8, empatou o jogo após jogada ensaiada em cobrança de falta.

Aos 11, a virada veio para o Horizonte. De pênalti, de novo Chiquinho, fazendo jus à pressão imposta pelo Galo do Tabuleiro.

Na reta final, o Pires aumentou o ritmo em busca do empate, mas parou em grandes defesas do goleiro Anderson.

Foi o bicampeonato do Horizonte, que venceu a 1ª edição da Taça, em 2017.