Herói na vitória do Ceará, Luiz Otávio diz o momento agora é outro

O zagueiro Luiz Otávio viveu uma noite especial na última segunda-feira, ao marcar os dois gols da vitória do Ceará por 2 a 1 de virada diante do Bahia, em Pituaçu, pela 27ª rodada da Série A. O defensor, se diz iluminado pelos dois gols que marcou, nos minutos finais, mudando o cenário da equipe na Série A.

Para ele, a vitória dá confiança para a sequência da Série A, em busca das vitórias diante de Vascom no sábado, às 17 horas, e Fluminense, no dia 30, dois jogos seguidos em casa, no Castelão.

"Tivemos 10 jogos sem vencer, e agora em 3 jogos fizemos 6 pontos. Estamos crescendo, evoluindo, confiantes com uma semana para trabalhar. Temos que construir um resultado, não será de qualquer jeito. Vamos ter que jogar bem para vencer. Temos que ser eficientes e fazer valer o fator casa. Serão jogos muito dificeis, mas sabemos do nosso potencial, da nossa força em casa".

Sobre os jogos marcados, Luiz dividiu os méritos com o time.

"Fui iluminado, escolhido para fazer os gols, mas o mérito vai para o coletivo. Se as cobranças de escanteio não fossem boas, do Leandro depois do Felipe, eu não teria feito. O mérito de todos, todos deram a vida. Com certeza o time todo jogou bem. Estavamos agrupados, fizemos um bom jogo, neutralizamos os pontos principais do Bahia, não deixamos eles proporem o jogo. Fiz uma boa partida, não só pelos gols. Todo time jogou bem e mostrou o porquê de estar no Ceará".

Ontem o zagueiro foi um elemento surpresa no setor de ataque nas bolas paradas e espera continuar marcando gols pelo Ceará, mesmo destacando que sua função principal é defender, o que tem feito com maestria.

"Minha principal característica é defender, mas com certeza espero fazer mais gols. O Adílson trabalha todos os zagueiros, para finalização, mas as vezes as coisas não saem"