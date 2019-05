Herói contra o Athletico, Wellington Paulista espera mais gols pelo Fortaleza

A vitória do Fortaleza sobre o Athletico/PR, nesta quarta-feira (1º), foi especial para um jogador: Wellington Paulista. Autor do gol que garantiu o resultado, o atacante encerrou um jejum sem marcar que já durava 11 partidas com a camisa tricolor. Entrando no decorrer da partida no lugar de Kieza, o centroavante afirmou que o lance diminiu a pressão nas próximas partidas.

"Foi o meu primeiro gol com a camisa do Fortaleza. Espero que agora consiga fazer mais gols. A vitória foi importante, serviu para apagar a estreia contra o Palmeiras. Falo sempre com meus companheiros que não é como começa, mas como termina. Isso é o mais importante, tem que saber absorver as derrotas para dar a volta por cima", declarou.

No lance do gol, Wellington Paulista recebeu passe de Osvaldo e fez uma movimentação similar a executada por Edinho na final do Campeoanato Cearense, quando marcou contra o Ceará. O atacante revelou que a jogada é treinada constantemente pelo técnico Rogério Ceni.

"Estava fazendo uma função de meia, mas ajudando. Gosto de trabalhar. Com o Osvaldo, já conheço a jogada porque a gente fez no Cearense. Quando ele pegou ali, eu já sabia que ia fazer um cruzamento. Fui feliz em antecipar o zagueiro e fazer o gol", finalizou.