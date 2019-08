Hernanes sofre lesão e deve desfalcar o São Paulo contra o Ceará

Hernanes deve ser um importante desfalque do São Paulo para enfrentar o Ceará no próximo domingo (18), às 16 horas, no Morumbi, em jogo que vai marcar as estreias de Daniel Alves e Juanfran, pela 15ª rodada da Série A do Brasileiro. O meia passará por exames, mas dificilmente vai se recuperar de uma lesão no adutor direita até o fim de semana.

O jogador começou o clássico contra o Santos como reserva e entrou no intervalo do primeiro para o segundo tempo, quando o São Paulo perdia por 1 a 0. No entanto, ficou apenas 15 minutos em campo até se lesionar. No curto tempo, ainda cobrou escanteio que culminou no pênalti batido por Reinaldo: o gol da virada da equipe tricolor.

Depois da partida, Cuca confirmou a preocupação com o atleta e contou que Hernanes passará por exames para saber a gravidade da contusão. "O Hernanes teve lesão no adutor. A gente vai fazer o exame para saber", afirmou.

Caso seja confirmada uma contratura muscular, Hernanes deve ficar cerca de uma semana longe dos gramados. Se for algo mais grave, o período de recuperação tende a ser maior.