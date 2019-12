Hazard sofre "microfissura" e não jogará clássico com Barça, diz Real Madrid

O atacante belga do Real Madrid, Eden Hazard, sofre um "microfissura incompleta" no tornozelo direito e perderá o clássico contra o Barcelona, marcado para o próximo dia 18 de dezembro, anunciou nesta quinta-feira (5) o clube da capital espanhola.

"Após os testes realizados no nosso jogador Eden Hazard pelo Real Madrid Medical Services no processo de desenvolver sua lesão por contusão perimaleolar na perna direita, ele foi diagnosticado com uma microfissura externa incompleta nessa área. Evolução pendente", explicou o Real Madrid por meio de um comunicado.

Hazard teve que deixar o campo aos 68 minutos no empate por 2 a 2 com Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões, no dia 26 de novembro, ao sofrer uma torção no tornozelo direito, quando tentava driblar o compatriota Thomas Meunier. Inicialmente, a estimativa era de que a ausência do belga duraria cerca de dez dias.

Embora o clube não dê detalhes sobre a nova duração da recuperação do camisa 7, sua presença no 'El Clásico' está seriamente ameaçada. No início da semana, ele foi visto de muletas durante um jantar do elenco.

O belga poderá voltar em 2020, após as festividades de fim de ano. A imprensa esportiva espanhola fala de uma ausência de quatro a seis semanas.

A presença do brasileiro Marcelo no clássico também é uma séria dúvida. O Real Madrid também anunciou que sua lateral sofreu uma "lesão muscular no sóleo esquerdo", sem dar detalhes sobre o tempo de afastamento. A equipe comandada por Zinedine Zidane vai jogar novamente na Liga contra o Getafe fora de casa no dia 4 de janeiro, antes de seguir para a Arábia Saudita, onde disputa a Supercopa da Espanha, que estreia um novo formato. Nas semifinais, em 8 de janeiro, vai enfrentar o Valencia, atual campeão da Copa do Rei.