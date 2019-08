Hazard sofre lesão, fica fora de estreia e desfalcará o Real Madrid

A estreia de Eden Hazard pelo Real Madrid no Campeonato Espanhol terá de esperar. Nesta sexta-feira (16), o clube comunicou que o meia belga sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante um treinamento e está descartado do duelo com o Celta, em Vigo, neste sábado (17), pela primeira rodada do torneio nacional.

Ao comunicar a lesão e a indisponibilidade de Hazard, o Real Madrid não mencionou o período para recuperação do jogador, se limitando a dizer que a situação está "pendente de evolução".

A imprensa espanhola afirma que a lesão pode manter o meio-campista belga fora de ação por até um mês, o que o faria perder quatro partidas do seu novo clube logo no começo da temporada 2019/2020 - os outros são os duelos com Valladolid (1º de setembro), Levante (dia 14) e Sevilla (dia 22).

Adquirido junto ao Chelsea, Hazard foi a principal aquisição do Real Madrid na atual janela de transferências, comprado por 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 440 milhões). Mas sem o belga, o técnico Zinedine Zidane poderá recorrer a James Rodríguez, Gareth Bale, ambos de volta aos planos do francês após não serem negociados, Vinícius Júnior, Jovic e Lucas Vásquez.