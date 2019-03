Hamilton lidera treinos livres em dia de domínio da Mercedes na Austrália

A temporada de 2019 de Fórmula 1 teve início na madrugada desta sexta-feira (15) com domínio da Mercedes nos dois primeiros treinos livres para o GP da Austrália. Atual campeão, o britânico Lewis Hamilton liderou as duas sessões e terminou o dia com o melhor tempo: 1min22s600. Seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas chegou perto do melhor tempo do pentacampeão da categoria, mas fechou o dia na segunda colocação, com 1min22s648.

A Red Bull mostrou força na segunda sessão do dia e colocou seus dois pilotos nas posições seguintes, com o holandês Max Verstappen em terceiro (1min23s400) e o francês Pierre Gasly na quarta colocação (1min23s442).

O alemão Sebastian Vettel andou em terceiro na primeira sessão com a Ferrari, mas viu a Red Bull ganhar rendimento no segundo treino livre e terminou a sexta-feira com o quinto melhor tempo (1min23s473). Único piloto a andar mais rápido no treino 1, Charles Leclerc ficou em nono com a outra Ferrari.

Problema

O destaque negativo ficou com a Williams. Depois de enfrentar problemas nos testes de pré-temporada, a equipe voltou a mostrar fragilidade e ficou com as duas últimas posições, andando quase dois segundos por volta mais devagar do que os concorrentes. De volta ao grid da F-1, o polonês Robert Kubica ficou em último.

Os pilotos voltam para a pista às 0h (de Brasília) para a disputa do terceiro treino livre. Às 3h (de Brasília) deste sábado (16) será realizado o treino classificatório. O GP da Austrália está agendado para às 2h10 (de Brasília) de domingo (17).