Haland brilha e decide em vitória do Borussia Dortmund sobre PSG pelas oitavas da Liga dos Campeões

Em partida pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, Borussia Dormund venceu o Paris Saint-Germain, nesta terça-feira (18), no Westfalenstadion, na Alemanha. Haland marcou os dois dos donos da casa e Neymar diminuiu para a equipe francesa.

Dentro de seus domínios e com uma grande festa da Muralha Amarela, como é conhecida a torcida do Borussia, o jovem de apenas 19 anos decidiu no confronto entre alemães e franceses. Em jogada onde Sancho abriu para Hakimi, o lateral espanhol cruzou direto para a finalização de Guerreiro. A bola resvalou no meio do caminho e o revelação norueguesa abriu o marcador aos 24 minutos.

Diferente do que todos estão acostumado a ver, o PSG não imprimiu seu ataque fatal contra os alemães. Com Mbappe e Di Maria em dia apagado e apenas Neymar conseguindo fazer jogadas de perigo, o brasileiro empatou o placar aos 31. O francês arrancou em velocidade pela direita, passou por Reyna e Zagadou, que caiu no gramado, e cruzou rasteiro para o camisa 10 do PSG empurrar para o fundo das redes.

Neymar marcou o único gol do PSG. Foto: AFP

Porém, a igualdade durou pouco tempo porque dois minutos depois Erling Haland recolocou os donos da casa è frente. Em contra-ataque iniciado por Reyna, o norueguês soltou uma "bomba" com a perna esquerda para fazer o segundo do time alemão e o dele na partida.

Com a vitória, o Borussia leva a vantagem para o jogo de volta em Paris, que acontece no dia 11 de março, às 17h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes.