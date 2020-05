Guto Ferreira, técnico do Ceará, estará segunda-feira em Porangabuçu para volta aos treinos

O Ceará já definiu que, após aval do Governo do Estado, retomará os treinamentos na segunda-feira (1º), após realização dos devidos testes. Mas esta não é a única novidade em Porangabuçu. Além da volta às atividades, uma cara nova estará presente pela primeira vez no clube: o técnico Guto Ferreira.

O Departamento de Futebol do Vovô aguardava a decisão do governador Camilo Santana para providenciar passagens para a vinda do comandante alvinegro, que deverá desembarcar no sábado (30).

Anunciado pelo clube em 18 de março, após a saída de Enderson Moreira para o Cruzeiro, Guto Ferreira ainda não veio até a capital cearense, já que está em quarentena e cumprindo isolamento social em casa, em Piracicaba, sua cidade natal. Agora, será a primeira vez do treinador na capital cearense.

Com isso, Guto Ferreira terá contato presencial inédito com o grupo de jogadores e também com a diretoria do Alvinegro.

Até aqui, o trabalho de Guto Ferreira tem sido realizado de forma online, como o próprio técnico já detalhou.

O ex-treinador de Sport, Bahia, Internacional, Chapecoense e Ponte Preta foi bastante municiado de informações e chegará na capital cearense muito bem informado do cenário que encontrará.