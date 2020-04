Guto Ferreira por Charles: volante explica estilo do novo treinador do Ceará

A relação de Charles com Guto Ferreira chega a um novo estágio em 2020. Aos 23 anos, é a terceira vez que o volante do Ceará vai trabalhar ao lado do técnico. Antes, experiências no Sport e no Internacional aproximaram a dupla.

O processo é importante para iniciar os trabalhos do treinador mesmo à distância. Sem data para apresentação oficial devido à pandemia do novo coronavírus, coube aos conhecidos de Guto conversarem com o elenco.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Charles destrinchou o método de trabalho do comandante. Um ponto é certo: o jogador se destacou com a parceria à beira do gramado.

“O Guto gosta de um time bastante ofensivo, com a bola, controlando as ações do jogo, marcando forte e conseguindo girar para ter um ataque tanto nas laterais como pelo meio. E muita triangulação, é uma coisa que o Guto incentiva. Estamos passando isso para os outros jogadores para, o mais rápido possível, retomar e seguir crescendo como estávamos antes da parada”, explica.

Em 2020, Charles atuou nove vezes com a camisa do Ceará Foto: divulgação / Ceará

Acelerar o processo de adaptação é importante para manter o ritmo na temporada, em que o Vovô está no G-4 do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e na 3ª fase da Copa do Brasil. Por isso Guto foi o nome escolhido após a saída de Enderson Moreira ao Cruzeiro.

Charles ressalta que ambos gostam do 4-2-3-1, esquema mais adotado pelo time alvinegro na temporada. E o ápice da formação veio no Sport de 2019, quando o volante foi escalado 41 vezes pelo técnico e ajudou no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Charles brilhou sob o comando de Guto na Série B e terminou a competição como um dos líderes em desarme Foto: divulgação / Sport

“Trabalhei mais com um meia e um centroavante, dois extremos da frente com liberdade para atacar no um contra um, driblar e ajudar no meio campo. Na defesa, um volante vai e outro fica, essa foi a principal característica. Aqui, vai achar um grupo com qualidade e sei que definirá um melhor modelo de jogo, vamos nos adaptar”, aponta.

A expectativa então é de promover um trabalho duradouro e vitorioso. Adquirido por R$ 3 milhões, Charles tem 50% dos direitos vinculados ao Ceará e contrato até o fim de 2021. De longe, Guto já mantém contato com o departamento de futebol para estudar o elenco.