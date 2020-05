Guto Ferreira garante Ceará com variações na volta do futebol

De forma virtual, o técnico Guto Ferreira teve o primeiro contato com a imprensa na tarde desta quinta-feira (14). Em videoconferência, o treinador do Ceará foi apresentado oficialmente e falou sobre o planejamento e o trabalho realizado durante o período de quarentena.

Uma das principais dúvidas dos torcedores é sobre o modelo de joto que Guto utilizará, tendo em vista que o tempo para treinamentos será curto e serão muitos jogos a se realizar quando o futebol retomar as atividades. Um facilitador é que o treinador tem metodologia semelhante ao antecessor Enderson Moreira. Mesmo assim, o novo técnico garante que a equipe terá mais variações.

"As ideias do Enderson tem muita coisa parecida com as minhas. Agora, eu tenho a minha maneira de trabalhar. Enquanto eu não sentir, dentro do campo, com exatidão, tudo que era positivo e o que podia ser melhorado, ou se tem outras soluções melhores, não tem o porque eu estar dizendo que vai mudar muito ou pouco. A ideia que nós temos é que a equipe possa ter variações, porque o plantel tem características para variações", disse Guto.

Mesmo assim, o processo será gradual.

"Vai depender de tempo, do momento dos jogos, pra que a gente possa preparar todas essas situações. Jogadores, pra isso (fazer as variações), tem. Vai depender da gente sentir que essas variações serão benéficas ou não. O mais importante não é o sistema, é o modelo, as funções de cada um dentro de campo", acrescentou.

O "Gordiola", como é apelidado, disse ainda que o fato de conhecer muitos atletas do elenco, com quem já trabalhou, será um facilitador.

"Isso favorece bastante. Com todos que conheço, já conseguimos vencer algum título. Isso traz confiança para o nosso trabalho. Eles já sabem a nossa maneira de trabalhar. Além do respeito e confiança, também abre portas com os outros jogadores".