Gustagol celebra volta com gol e vê empate com Ferroviária "de bom tamanho"

O Corinthians correu sérios riscos de perder da Ferroviária na noite deste domingo (24), na Fonte Luminosa, mas Gustagol mudou tudo. Voltando ao time após ser desfalque em quatro jogos, precisou de meia hora em campo para fazer 1 a 1. Satisfeito, saiu de campo agradecendo e comemorando.

"Tenho de agradecer a Deus por tudo, agradecer a meus familiares e meus amigos, que me apoiaram muito nesse pouco tempo que fiquei fora", falou o centroavante ao canal Premiere. "Também ao fisioterapeuta Caio Mello. Ele disse que me deixaria pronto e cumpriu. Senti a falta de ritmo, mas fui feliz e me posicionei bem no lance do gol", celebra.

Bora rever o gol de ontem do Coringão! Agora com a sensacional narração de Ulisses Costa, da @RBandeirantes.#VaiCorinthians pic.twitter.com/adLt4XUcXG — Corinthians (@Corinthians) 25 de março de 2019

O detalhe na jogada do empate foi o único passo que Gustagol deu para se desmarcar na área. Centroavante viu Clayson inteiro na jogada pela esquerda, se adiantou à marcação e aí só empurrou às redes. "Resultado bom. A gente queria a vitória, mas o empate está de bom tamanho. Agora é fazer um grande jogo em casa", projeta o artilheiro corintiano em 2019, com oito gols.

O empate entre Ferroviária e Corinthians mantém a decisão aberta para o duelo de volta, marcado às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (27), no Itaquerão. Quem vencer avança às semifinais, enquanto um novo empate por qualquer placar leva tudo aos pênaltis.