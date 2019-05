Guardiola elege Liverpool e Barça com Neymar os melhores times que encarou

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, elegeu o Liverpool da atual temporada e o Barcelona com o trio ofensivo Neymar, Suárez e Messi como os dois melhores times que enfrentou em sua carreira como técnico. A referência ao time do Barcelona da temporada 2014/2015 é relativa ao confronto semifinal da Liga dos Campeões, quando o Guardiola dirigia o Bayern de Munique. O time alemão foi derrotado por 3 a 0 no Camp Nou e não conseguiu reverter a desvantagem em casa, quando venceu por 3 a 2. O Barça foi campeão na sequência, derrotando a Juventus na decisão.

"Você dá crédito pelos títulos e pelo quão grande é o nosso rival. Na minha carreira como treinador, joguei contra times incríveis. Há dois que foram 'uau'. Um é o Barcelona de Luis Enrique, com Neymar, Messi e Suárez na frente. O outro é esse Liverpool. Eu acho que eles são os dois melhores que eu enfrentei. É por isso que estar lá, com o título ao nosso alcance, lutando contra eles até o final, é tão impressionante", disse.

Na temporada atual, Guardiola depende apenas dos resultados de seu time para levar a melhor sobre o Liverpool. Se vencer o Leicester nesta segunda e o Brighton no próximo domingo (12), o clube será campeão com 98 pontos. Em caso de tropeço em um de seus jogos, o rival fica com a taça caso vença o Wolverhampton na última rodada.

"É a liga mais difícil que já joguei como treinador, pela qualidade dos rivais, sem dúvida. É por isso que estar lá (na disputa) é incrível. Mas é claro que apenas um receberá o prêmio e o outro ficará em casa triste ", disse Guardiola.

Nesta segunda-feira (6), o City entra em campo contra o Leicester, a partir das 16h, precisando da vitória para manter a liderança do Campeonato Inglês na penúltima rodada. A disputa cabeça a cabeça, com os dois times superando os 90 pontos, faz Guardiola exaltar o Liverpool.