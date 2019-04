Guarany demite diretor que xingou torcedores na semifinal do Campeonato Cearense

O Guarany de Sobral anunciou, na sexta-feira (29), a demissão do diretor executivo de futebol, Fred Gomes. O desligamento ocorreu porque o dirigente foi flagrado xingando torcedores durante a primeira partida da semifinal do Campeonato Cearense, quando o Cacique do Vale perdeu para o Fortaleza por 1 a 0, na última quarta-feira (27). O clube busca um novo nome para o cargo.

A confusão veio à tona através das redes sociais. Durante a chegada do rubro-negro ao Estádio do Junco, membros de torcidas organizadas realizaram uma festa acompanhando o trajeto do ônibus, que conduzia atletas e comissão técnica. O atacante Alex iniciou uma transmissão ao vivo e, neste momento, a fala de Fred se sobressaiu pedindo para o motorista não parar o coletivo, se dirigindo ao público presente como "vagabundos".

Parabéns a essa torcida maravilhosa. Ônibus dos atletas passando no meio do corredor de fogo. #TorcidadoGuaranydeSobral #MaiordoInterior. pic.twitter.com/dWAqaPPfnN — Guarany de Sobral (@GuaranySClub) 30 de março de 2019

EM NOME DE TODA A TORCIDA DO GUARANY, PEDIMOS AO SR. FRED GOMES, QUE RENUNCIE OU A DIREÇÃO TOME AS PREVIDÊNCIAS CABÍVEIS. ISSO É INADMISSÍVEL, VISTO QUE O MAIOR PATRIMÔNIO DE UM CLUBE, É A SUA TORCIDA. A BAIXO O VÍDEO DA FALTA DE RESPEITO COM A TORCIDA DO GUARANY. pic.twitter.com/aK9gIn7vD5 — Guarany de Sobral (@GuaranySClub) 29 de março de 2019

Após a partida, uma campanha foi criada com a hashtag #foraFred. Com a demissão atendida pela diretoria, torcidas organizadas emitiram nota agradecendo a decisão, repudiando as palavras do ex-diretor e afirmando que jamais irão abandonar o clube. O Guarany de Sobral volta a campo na quarta-feira (3), às 21h30, na Arena Castelão, pelo segundo jogo da semifinal. Para se classificar, precisa de uma vitória com dois gols de diferença.

Reposta

Diante da repercussão, Fred Gomes rebateu a nota alegando que as manifestações dos torcedores geraram um atraso de 35 minutos na chegada dos atletas ao Estádio do Junco, o que seria passível de multa ao Guarany. Ele repudiou a divulgação dos vídeos, por se tratar de um ambiente "interno, pessoal e privado", e afirmou que os ânimos estavam exaltados pela pressão do momento e erro de logística no trajeto.

Sobre os xingamentos, o ex-diretor negou qualquer declaração e afirmou que, na parte que menciona "quem manda sou eu", está se referindo ao Departamento de Futebol, e, não, à instituição Guarany ou torcida. Fred finalizou afirmando que a experiência do ocorrido gera aprendizado.

Confira nota das torcidas:

Manifestamos nosso total apoio a Diretoria do Guarany Sporting Club, ao Exmo. Dr. Oscar Rodrigues e ao Centro Universitário Uninta, Patrocinador Master do maior clube de futebol do interior do estado, que em decisão unânime, optou pela demissão do Diretor Executivo Fred Gomes, autor das frases criminosas contra nossa torcida durante a linda recepção a qual fizemos antes da primeira partida das semifinais do estadual.

Ressaltamos também que ainda aguardamos a identificação do jogador que aparece nos vídeos desferindo palavras discriminatórias.

Viemos aqui também nos solidarizar com o motorista que conduzia o ônibus, que foi covardemente assediado pelo agora ex-diretor, queremos levá-lo uma palavra de conforto, pois nenhum trabalhador deve ser tratado daquela maneira.

As torcidas organizadas do clube e o grupo de organizadores do “corredor de fogo” enfatizam seu apoio aos jogadores, pedimos que eles concentrem-se no próximo jogo, que honrem nossas cores, a camisa do Guarany de Sobral, pelas suas famílias, pelo que o Guarany representa, pelo profissionalismo e pela nossa torcida que confia veementemente e deposita total confiança.

Qualquer clube de futebol tem como seu maior e indiscutível patrimônio, sua torcida e no Guarany não é diferente, sempre prezamos pelo apoio incondicional ao clube, pois ele é maior do que qualquer CPF e diante das declarações injustificáveis e execráveis do ex-diretor, pedimos a sua saída do clube através de sua renúncia, porém a diretoria reuniu-se e foi além das expectativas do torcedor sobralense, demitindo-o e reafirmando seu compromisso com a Instituição Guarany Sporting Club/UNINTA e com a torcida sobralense, magoada pelas palavras pífias e irresponsáveis.

Como sempre estivemos juntos, mesmo nos piores momentos, nunca abandonamos o que amamos, reafirmamos o nosso compromisso de sempre defender o Guarany e as propostas que a nova gestão tem nos trazido. Diante de muitas novas perspectivas, o nosso obrigado a Diretoria, ao Dr. Oscar e ao Centro Universitário UNINTA.

Reconhecemos a importância de estarmos juntos e agora mais do que nunca essa união se fortalecerá, pois nós nascemos para defender o Guarany, nós Somos o Guarany.

Assina esta carta aberta:

Grupo Organizador do “Corredor de Fogo”

Guara-Chopp

Movimento Bora guará

G. R. T. O. Força Jovem Guarany"

Confira nota de Fred Gomes:

Tendo em vista alguns comentários e interpretações advindas de um vídeo publicado nas redes sociais no último dia 27/03/2019, véspera do primeiro jogo da Semifinal contra ao Fortaleza E.C, o qual envolve minha pessoa, venho, por meio desta nota, manifestar o meu respeito e admiração pelo Guarany Sporting Club, e também esclarecer alguns pontos sobre uma Nota divulgada nesta quinta-feira (28) pelas Torcidas Organizadas do Guarany:

1. Todos os clubes em que trabalhei, as manifestações dos torcedores sempre foram muito bem recebidas, contudo, um episódio interno no último jogo, gerou um atraso de 35 minutos para chegarmos ao estádio. Tal episódio foi registrado, em parte, num vídeo durante o translado do elenco para o estádio. Por esse motivo e também pela possibilidade do clube ser multado, pedi, naquele momento, para que o motorista seguisse em frente ao chegarmos no “Corredor de Fogo”.

2. Na ocasião, ocorreu um erro de logística no trajeto, o que quase provocava o atraso de nossa chegada, situação que seria passível de multa para o clube e prejuízo na preparação dos atletas para o jogo em si;

3. A eminência do atraso foi a justificativa dos ânimos um pouco acirrados, sobretudo de minha parte, que sempre primo pelo alto grau de profissionalismo em meu trabalho;

4. Outro aspecto é o contexto, o vídeo foi gravado num ambiente interno, pessoal e privado, ônibus e vestiários são dois lugares sagrados no futebol. Assim, o que foi tratado naquele ambiente privado era uma discussão interna e em nenhum momento atingiu clube ou torcida;

5. Há de convir o imenso desgaste e pressão que recebemos ao longo de todo o campeonato, que apesar de todas a dificuldades, foi bastante satisfatório para o clube, a pressa em formar o time, o período de maus resultados, dentre outras adversidades, ainda assim, ficamos entre os quatro melhores do estado e conquistamos um troféu;

6. O trecho da gravação em que me reporto a um membro da comissão técnica e afirmo que quem manda sou eu, não me refiro à instituição Guarany S.C, nem à torcida, mas ao Departamento de Futebol, do qual sou único e total responsável e que responde por tudo que nele acontece, de ruim e de bom.

7. A situação não teve qualquer relação direta com a belíssima festa histórica proporcionada pela torcida na recepção do clube, que aliás, reconheço ter sido fundamental em nossas conquistas. Aproveito a oportunidade para elogiar o lindo espetáculo que foi o Corredor de Fogo e a presença maciça do torcedor do Guarany ao estádio;

8. Não houve, de minha parte, xingamentos ao torcedor do Bugre, que contará sempre com minha admiração, ombridade e respeito.

9. Estou há quatro meses nesta nova fase do clube, tenho cumprido rigorosamente com todas a minhas obrigações, ajudado o clube em questões importantes e estratégicas e que a maioria das pessoas sequer tomaram conhecimento, mas que foram fundamentais para chegarmos onde chegamos. Sei que esta é minha obrigação de Executivo de Futebol, e por isso busco cumprir da melhor forma possível;

10. Faço aqui minha autocrítica em relação a minha postura do ponto de vista emocional, mas, em nenhum momento essa falha é de ordem ética ou de caráter, isso todos podem ter certeza. Se houve algum tipo de excesso de minha parte, fica aqui minhas palavras de escusação, certo que fica o aprendizado pelo ocorrido.