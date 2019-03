Guarany de Sobral joga bem e goleia o Barbalha no Junco

O Guarany de Sobral conseguiu um importante resultado na noite desta quarta-feira (6), ao golear o Barbalha por 4 a 1, pela 6ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense.

Pedro Neto abriu o placar aos 38 minutos do 1º tempo, enquanto Gleidson ampliou a contagem logo no início da etapa final. O Barbalha ensaiou uma reação com um gol do zagueiro Olavio, aos 24 minutos, mas Brunão, aos 33, e Matheus Paraná, aos 41 minutos, deram números finais ao placar, a favor do time da casa.

Com o resultado, o Cacique do Vale foi a 6 pontos ganhos e ocupa a 6ª colocação. Já o Barbalha, segue na lanterna com apenas dois pontos conquistados.

O Guarany volta a campo na próxima quarta-feira (13), às 21h30, quando recebe o Ferroviário. Por outro lado, o Barbalha só joga no próximo dia 20, quando enfrenta o Horizonte, no Romeirão.