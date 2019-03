Guarany de Sobral e Barbalha decidem sobrevivência no Estadual nesta quarta (6)

A penúltima rodada do Campeonato Cearense já tem início nesta quarta-feira (6) com o duelo entre Guarany e Barbalha, no Estádio do Junco, em Sobral. A partida, marcada para às 21h30, tem transmissão ao vivo da TV Diário e será decisiva para as pretensões dos clubes no certame, já que os dois são os últimos colocados da tabela.

O confronto tem peso de mata-mata para as equipes. O único resultado possível para qualquer um tentar seguir com chances de classificação no Estadual é a vitória, enquanto uma derrota decreta a eliminação. Paralelo ao confronto, só que disputado mais cedo, Ceará e Atlético/CE se enfrentam às 20h, na Arena Castelão.

Líder na primeira fase do torneio e com vaga assegurada para a Copa do Braisl de 2020, o Barbalha apresenta apenas dois pontos na tabela. O Cacique do Vale jogou cinco vezes, mas não conseguiu sequer uma vitória na etapa que antecede a semifinal. Na rodada final, a equipe encara o Horizonte.

Já o Guarany de Sobral aparece com três pontos, superando apenas o adversário. Com apenas um triunfo em quatro jogos, o time se agarra na chance de jogar diante do torcedor e ainda ter mais dois jogos, diante de Ferroviário e Atlético/CE.