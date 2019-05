Guarani/SP tenta contratação de Vitor Feijão, do Ceará

O Guarani/SP está interessado no atacante Vitor Feijão, do Ceará, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Buscando se reforçar, o Bugre monitora o atleta de 22 anos e pretende concretizar a negociação por empréstimo antes da parada para a Copa América, que tem início no dia 14 de junho. O jogador tem contrato com o Vovô até dezembro de 2021.

O atacante também recebeu sondagens do Figueirense, que anunciou o atacante João Paulo, ex-Ceará, como reforço por empréstimo nesta segunda-feira (27). O presidente alvinegro, Robinson de Castro, afirmou que ainda não recebeu proposta oficial pelo jogador.

Contratado no início do ano após passagem pelo Criciúma, Vitor Feijão disputou nove jogos pelo Vovô e marcou dois gols. Sob o comando do técnico Lisca, o jogador começou a temporada como titular, mas perdeu espaço no plantel. A última partida na equipe aconteceu dia 21 de abril, na derrota para o Fortaleza, pelo segundo jogo da final do Campeonato Cearense.

Mesmo sem oportunidades com o comandante Enderson Moreira - que prefere utilizar Leandro Carvalho, Fernando Sobral e Mateus Gonçalves na posição - o Diário do Nordeste apurou que Vitor Feijão tem interesse em permanecer no Ceará para o cumprimento contratual.