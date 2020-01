Guarani de Juazeiro anuncia Márcio Tarrafas como treinador para 2020

O Guarani de Juazeiro anunciou o técnico João Márcio Arraes da Silva, mais conhecido como Márcio Tarrafas, ex-jogador do Leão do Mercado, para a temporada 2020. Este ano, o clube disputa a série B do Campeonato Cearense e a Taça Fares Lopes e busca retornar à elite do estadual no ano que vem. A temporada tem início previsto para o mês de abril.

Este será o primeiro trabalho de Márcio Tarrafas como treinador de uma equipe profissional. Aos 34 anos, o técnico está trabalhando nas categorias de base do clube, comandando o time sub-17. A identificação com o Leão do Mercado pesou na escolha do presidente Robson Palácio.

Natural de Tarrafas, Márcio teve passagens por clubes do futebol cearense como o próprio Guarani, Guarany de Sobral, Ferroviário, Horizonte e Icasa. Também vestiu as cores de outros times do Nordeste, como Campinense, Sousa, Bahia e Santa Cruz. Na Europa, atuou pelo Boavista.

No Leão do Mercado, como jogador, fez parte do elenco que foi vice-campeão estadual em 2011 e também participou da goleada histórica sobre o Icasa por 4 a 0, naquele mesmo ano. Ainda com as cores rubro-negras, foi campeão da Taça Padre Cícero e da segunda divisão do Campeonato Cearense, em 2006.

Como técnico das categorias de base, Tarrafas foi campeão da Kariri Cup, com a equipe sub-17, participou do Brasileirinho de 2019, com o time sub-14, e atualmente disputa o Campeonato Juazeirense sub-17 da Liga de Esporte Juazeirense (LIEJ). Também fora das quatro linhas, foi auxiliar técnico do time do Crato, ano passado.