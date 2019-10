Grêmio tem 4 desfalques para confronto contra o Ceará nesta quarta-feira (9)

O Ceará visita o Grêmio nesta quarta-feira (9), às 21h, para tentar a dobradinha neste Brasileirão contra o semifinalista da Libertadores. Para esta partida da 24ª rodada do Campeonato, Renato Gaúcho não conta com 4 jogadores: Kannemann (seleção argentina), Jean Pyerre (lesão muscular na coxa), Matheus Henrique e Éverton (ambos na seleção brasileira).

No lugar do zagueiro argentino, Geromel se recuperou de lesão e deve ser titular. Já no meio campo e no ataque, setores mais desfalcados da equipe, Michel e Pepê devem entrar no time.

Desse modo, os 11 contra o Ceará devem ser: Paulo Victor; Léo Moura, David Braz, Geromel e Cortez; Michel, Maicon; Alisson, Luan e Pepê; Tardelli.

No 1º turno, o Vovô venceu em casa o Imortal por 2 a 1 e espera repetir o feito no Centenário para encerrar a má fase. O time gaúcho está em 8º na tabela de classificação (35 pontos) enquanto o Alvinegro está em 16º (23 pontos), a um ponto do Z-4.