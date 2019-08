Grêmio recebe proposta da China por Éverton, mas recusa o valor de R$ 198 milhões

O destino do cearense Éverton Cebolinha ainda está em aberto, mas dia após dia, recusa após recusa, o atacante natural de Maracanaú está cada vez mais próximo de permanecer em Porto Alegre. O Grêmio recusou mais uma proposta milionária pelo atleta, que se destacou na Copa América com a camisa da Seleção Brasileira.

Apesar da diretoria gremista negar ter recebido propostas, o GloboEsporte.com confirmou a informação sobre o interesse do clube chinês Beijing Gouan no atleta cearense. O time ofereceu $45 milhões de euros (R$ 198 mi), sendo $5,5 milhões à vista e mais $39,5 milhões em janeiro. O Imortal não aceitou os valores, pedindo $60 milhões de euros na véspera do mercado de transferências chinês fechar, dia 31. De acordo com o apurado, Éverton teria relutado em concordar com a venda no começo, mas aceitou depois devido aos altos números.

Os direitos de venda do atacante são divididos entre 50% para o Grêmio, 30% para Gilmar Veloz, 10% para Celso Rigo e 10% para o Fortaleza, clube formador. Porém, esse percentual do Leão do Pici já tem destinos confirmados, diminuindo o valor para o clube cearense a somente 0,72% do valor total.