Grêmio oficializa contratação de Thiago Neves

Após momentos conturbados vividos no Cruzeiro em 2019, Thiago Neves foi oficialiado, nesta segunda-feira (27), como reforço do Grêmio. O meia, que ganhou a liberação do clube mineiro na Justiça, chega ao clube gaúcho com contrato de um ano e cláusulas de produtividade.

Revelado pelo Paraná em 2005, Thiago vestiu a camisa de clubes brasileiros como Fluminense, Flamengo e Cruzeiro, onde atuou nas últimas três temporadas.

Apesar de títulos conquistados na Raposa, a saída de Thiago Neves do Cruzeiro não foi das melhores. Com salários atrasados e crise política dentro do clube, o meia de 34 anos foi um dos mais criticados no rebaixamento à Série B do Brasileirão.

Reforço do Grêmio, o armador chega para ser mais uma opção no meio-campo para o técnico Renato Gaúcho, que já conta com Jean Pyerre, Lucas Silva, Lucas Araújo, Maicon, Matheus Henrique, Patrick, Thaciano, Darlan Mendes, Frizzo e Isaque.

Contendo cláusulas de produtividade, seu vínculo com os gaúchos é de 12 meses.