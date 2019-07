Grêmio entrega camisa do clube à criança que teve mãe agredida no Gre-Nal

O Grêmio encontrou a mãe e seu filho que foram hostilizadas durante o empate com o Internacional sábado (20), no Brasileirão. O pequeno portava uma camisa do Imortal tricolor quando três torcedores do Inter exigiam que eles se retirassem. Na ação, a mulher foi empurrada na frente da criança, que teve a camisa retirada de suas mãos. O clube gaúcho achou ambos e os convidou para conhecer o time principal e ganhar um novo manto.

A família não conseguiu comprar ingressos para o setor tricolor e tiveram que assistir ao confronto no setor do Inter. Ambos foram escoltados por um segurança na saída da área.

O Imortal se sensibilizou após o episódio viralizar nas redes sociais e procurou entrar em contato com os dois. A família completa foi recepcionada pelo técnico Renato Gaúcho e por jogadores como Éverton Cebolinha.