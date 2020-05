Grêmio encerra descontaminação de CT antes de receber atletas

Às vésperas de retomar as atividades com o elenco, previstas para terça-feira (5), o Grêmio realizou a descontaminação do centro de treinamento. O clube adotou um protocolo de segurança e prevenção contra o novo coronavírus e fez a esterilização de móveis e ambientes.

Em nota, o time informou que fez a limpeza geral dos espaços internos e externos do CT. Funcionários estão sendo testados para covid-19 antes de manter contato com atletas.

O elenco passará por exames na terça, com avaliação física e treino na quarta (6). Segundo o UOL Esporte, a diretoria gaúcha aguarda a chegada de kits de testes da Coreia do Sul.

A medida é a mesma adotada pelo rival Internacional, ambos amparados por um decreto municipal de Porto Alegre. Confira vídeo das ações do Grêmio: