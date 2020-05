Grêmio e Internacional cancelam treinos após novo decreto de isolamento do governo gaúcho

Após retomarem os treinos na última semana, seguindo protocolos de segurança, Internacional e Grêmio cancelaram as atividades programadas para esta segunda-feira (11). Um novo decreto do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, veta as atividades nos centros de treinamentos a partir de hoje. A medida divide o Estado em 20 regiões. A capital Porto Alegre está na área "laranja", definida para representar "risco médio" na escala.

"A rigor, com o novo decreto, os treinos deverão estar restritos. O decreto é sobre funcionamento do clube esportivo, e o funcionamento estará vedado nestas condições. Na bandeira laranja, a determinação é que se suspenda as atividades em clubes esportivos. Só podendo funcionar na bandeira amarela, o que deverá acarretar a suspensão das atividades dos treinos nos clubes esportivos", afirmou o governador, em entrevista coletiva virtual realizada neste sábado (9).

Em notas muito similares, os clubes anunciaram uma reunião interna para alterar a programação planejada para esta semana.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense/Sport Club Internacional comunica o cancelamento do treinamento de amanhã (11/05) pela manhã. O Departamento de Futebol e comissão técnica realizarão uma reunião de rotina nesta segunda-feira, buscando ajustar o planejamento do setor para os próximos dias", diz a nota.

Eduardo Leite também mostrou pessimismo em relação à volta do Campeonato Gaúcho. Das 20 regiões do Estado, apenas seis estão com cor amarela, onde poderia haver futebol.

"Na bandeira amarela os clubes esportivos podem funcionar. Esta decisão de ter ou não é a partir da Federação nos protocolos aqui estabelecidos. Parece difícil porque não conseguimos assegurar uniformidade no Estado, e concentrar o campeonato em uma região geraria um custo e uma dificuldade para operação, mas é uma decisão da própria FGF (Federação Gaúcha de Futebol)", disse Eduardo Leite.

Grêmio e Internacional voltaram aos trabalhos após decreto municipal publicado no fim de semana passado permitir as atividades nos centros de treinamentos. O decreto estadual se sobrepõe ao decreto municipal, e os jogadores não poderão treinar a partir desta segunda-feira (11).