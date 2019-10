Grêmio e Flamengo empatam por 1 a 1 em Porto Alegre no primeiro jogo da semifinal da Libertadores

Começou com um empate por 1 a 1 o confronto entre Grêmio e Flamengo pelas semifinais da Copa Libertadores, na noite desta quarta (2). Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, os donos da casa tiveram dificuldades, saíram atrás e buscaram o empate aos 43 minutos do segundo tempo.



Apesar do castigo na parte derradeira do jogo, o time rubro-negro voltará ao Rio de Janeiro com uma vantagem. Pelo gol marcado fora de casa, jogará pelo empate sem gols na partida de volta, marcada para o dia 23 de outubro, no Maracanã.



Em Porto Alegre, o primeiro tempo foi todo do Flamengo. Os visitantes mostraram clara superioridade e chegaram a balançar a rede duas vezes, mas os gols foram anulados após consulta do árbitro Néstor Pitana ao vídeo - um deles, por impedimento bastante duvidoso de Gabriel Barbosa.



O Grêmio cresceu na etapa final, mas acabou sendo punido quando menos merecia: aos 24 minutos, Arrascaeta cruzou para Bruno Henrique marcar de cabeça. Gabriel Barbosa ainda teve mais um gol anulado antes de que os anfitriões buscassem o empate, no finalzinho: após receber na área, pela direita, Everton bateu cruzado e viu o jovem Pepê concluir para a rede: 1 x 1.

O Flamengo se classifica para a final caso segure o placar de 0 x 0 no Maracanã. Se as equipes repetirem o placar do jogo de ida (1 x1) a decisão vai para os pênaltis. Em caso de emapte com mais de dois gols (2 x 2, 3 x 3, etc) o Grêmio é quem avança. Quem vencer a partida, estará com a vaga garantida na decisão do torneio continental.