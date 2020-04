Grandes eventos são proibidos na Alemanha até 31 de agosto; futebol pode voltar sem torcida

Os eventos com grandes aglomerações estão proibidos até o dia 31 de agosto na Alemanha. A decisão foi anunciada em coletiva nesta quarta-feira (15) pela chanceler Angela Merkel. Apesar da medida preventiva contra uma maior disseminação do novo coronavírus, a Bundesliga ainda trabalha com o recomeço dos jogos de futebol durante maio.

"A própria Liga trabalha em condições de segurança e teremos que conversar sobre isso em breve, se as partidas com portões fechados serão possíveis e como", afirmou Markus Söder, chefe de governo da Baviera, também presente na coletiva, quando indagado sobre a possibilidade de partidas com estádios vazios.

A maioria dos times da 1ª divisão alemã voltou a treinar na última semana. O Campeonato nacional está suspenso até o fim de abril, mas a Liga deve se reunir no dia 23 de abril para planejar uma possível volta das competições.

A intenção é de que os clubes possam ter ainda 3 semanas de treinos antes da retomada. Faltam 9 rodadas para o fim da atual temporada, paralisada desde o dia 13 de março.