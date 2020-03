Gramado do PV dá lugar a concreto para construção de hospital; veja vídeo

O gramado do estádio Presidente Vargas (PV) está recebendo concreto para a construção de um hospital exclusivo para pacientes diagnosticados com Covid-19, a doença do novo coronavírus. Com aval da Prefeitura de Fortaleza, o equipamento do bairro Benfica finalizou a primeira parte da concretagem no sábado (28) e apresenta 50 pessoas trabalhando na obra.

A expectativa é que tudo seja finalizado no dia 20 de abril. O plano é intensificar a construção - que está com 10% concluída - na próxima semana.

Através das redes sociais, o prefeito Roberto Cláudio revelou que o estádio receberá 17 enfermarias, com 12 leitos cada. No plano de contingência da contaminação, o foco é ter um espaço para concentrar os doentes e evitar maior propagação do novo coronavírus em outras redes hospitalares.

A unidade de saúde terá base em concreto, estrutura metálica, farmácia, contêineres de higienização e áreas de desinfecção numa área de 3.500 m². Os pacientes serão encaminhados ao PV através de uma central de regulação. Logo, não devem procurar o local, mas continuar se utilizando dos postos ou UPAs.

Principais clubes do Estado, as diretorias de Ceará, Ferroviário e Fortaleza manifestaram apoio ao processo de transformação do estádio. Confira: