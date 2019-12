Gramado da Arena Castelão passa por reformas e prazo para ficar pronto é de 1 mês

Estádio de Copa do Mundo, o gramado da Arena Castelão está passando por manutenção visando melhorias para as competições dos clubes cearenses na próximo ano. Segundo informaram a Superintendência de Obras Públicas (SOP) e a Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), a previsão é que o novo campo já esteja apto para receber partidas dentro de um mês.

Passando por reparos para as disputas do próximo ano, o Castelão ficará fechado e não irá receber os jogos da primeira até a 6ª rodada do Campeonato Cearense 2020.

No entanto, como é esperado que as reformas sejam concluídas dentro de um mês, a Arena Castelão deve estar pronto para receber Ceará e Frei Paulistano, no dia 26 de janeiro, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste, às 16h. O jogo será de portões fechados, pois o Vovô estará cumprindo punição de perda de mando de campo por confusão no Clássico-Rei pela Série A do Campeonato Brasileiro.